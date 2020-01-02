Матч между «Далласом» и «Нэшвиллом» стал вторым по наибольшой посещаемости в истории НХЛ

В матче Зимней классики Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

После 1-го периода благодаря голам Мэтта Дюшейна и Данте Фаббро гости вели со счётом 2:0. Во 2-м периоде «Далласу» удалось сократить отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе Блейка Комо. Голы Маттиаса Янмарка, Александра Радулова и Андрея Секеры в 3-м периоде принесли «Старз» победу в этом матче.

На игру были проданы все билеты. На матче присутствовали 85 630 зрителей, что является второй посещаемостью в истории НХЛ, сообщается в «Твиттере» НХЛ.

Рекорд был установлен на матче Зимней классики в 2014 году, когда между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 Б), состоявшийся на футбольном стадионе Мичиганского университета, собрал 105 491 зрителя.