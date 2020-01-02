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Матч между «Далласом» и «Нэшвиллом» стал вторым по наибольшой посещаемости в истории НХЛ

Матч между «Далласом» и «Нэшвиллом» стал вторым по наибольшой посещаемости в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В матче Зимней классики Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

После 1-го периода благодаря голам Мэтта Дюшейна и Данте Фаббро гости вели со счётом 2:0. Во 2-м периоде «Далласу» удалось сократить отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе Блейка Комо. Голы Маттиаса Янмарка, Александра Радулова и Андрея Секеры в 3-м периоде принесли «Старз» победу в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 05:46' (5x3)   0:2 Фаббро (Дюшейн, Йози) – 07:36' (5x4)   1:2 Комо (Дикинсон, Линделль) – 38:52' (5x5)   2:2 Янмарк (Клингберг, Хинц) – 40:58' (5x4)   3:2 А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 45:06' (5x4)   4:2 Секера (Факса, Янмарк) – 46:35' (5x5)

На игру были проданы все билеты. На матче присутствовали 85 630 зрителей, что является второй посещаемостью в истории НХЛ, сообщается в «Твиттере» НХЛ.

Рекорд был установлен на матче Зимней классики в 2014 году, когда между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 Б), состоявшийся на футбольном стадионе Мичиганского университета, собрал 105 491 зрителя.

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