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НХЛ оштрафовала главного тренера «Коламбуса» Тортореллу на $ 20 тыс.

НХЛ оштрафовала главного тренера «Коламбуса» Тортореллу на $ 20 тыс.
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллу на $ 20 тыс. за комментарии после матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс», сообщается на официальном сайте организации.

После матча главный тренер «Блю Джекетс» обрушился с критикой на работу главных арбитров встречи. В овертайме судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит через 0,2 секунды после сирены. По мнению Тортореллы, неправильные действия арбитров при определении точного времени матча привели к серии буллитов, в которой Корписало получил травму.

Если Торторелла повторит подобный действия до 29 апреля 2020 года, то на него будет наложен дополнительный штраф в размере $ 25 тыс.

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