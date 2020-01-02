Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2020

Сегодня, 2 января, в Чехии состоятся четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец)

Швейцария – Россия – 14:30 (Тршинец)

Канада – Словакия – 17:00 (Острава)

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава)

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа:

1. Швеция

2. Канада

3. Швейцария

4. США

5. Финляндия

6. Россия

7. Чехия

8. Словакия