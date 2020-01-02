Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2020

Сегодня, 2 января, в Чехии состоятся четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец)
Швейцария – Россия – 14:30 (Тршинец)
Канада – Словакия – 17:00 (Острава)
Швеция – Чехия – 22:00 (Острава)
Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа:
1. Швеция
2. Канада
3. Швейцария
4. США
5. Финляндия
6. Россия
7. Чехия
8. Словакия
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