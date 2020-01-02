Швейцария — Россия: прямая трансляция четвертьфинала молодёжного чемпионата мира—2020

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швейцарии. Встреча начнётся в 14:30 мск. Трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
Все четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира также состоятся 2 января. Другие пары 1/4 финала: Швеция — Чехия, Канада — Словакия, США — Финляндия.
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