Замула: надеюсь, в играх на вылет МЧМ арбитры не станут никому помогать

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула поделился ожиданиями от судейства в четвертьфинале МЧМ-2020 с командой Швейцарии.
«На самом деле здесь, в Европе, судьи дают удаления буквально за всё. Судят тут не так, как в Канаде и США. В североамериканских лигах арбитры дают побороться и не удаляют хоккеистов при первых же стыках, позволяя командам побольше поиграть в равных составах. Посмотрим, что будет дальше.
Надеюсь, в играх на вылет будут судить по-другому и арбитры не станут никому помогать. В целом пока при той непривычной манере не могу сказать, что решения принимаются в пользу одной какой-то команды. Всех судят строго, и у нас в команде есть свои косяки, которые надо убирать, чтобы не давать поводов для удалений», — приводят слова Замулы «Известия».
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