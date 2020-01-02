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Замула: надеюсь, в играх на вылет МЧМ арбитры не станут никому помогать

Замула: надеюсь, в играх на вылет МЧМ арбитры не станут никому помогать
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула поделился ожиданиями от судейства в четвертьфинале МЧМ-2020 с командой Швейцарии.

«На самом деле здесь, в Европе, судьи дают удаления буквально за всё. Судят тут не так, как в Канаде и США. В североамериканских лигах арбитры дают побороться и не удаляют хоккеистов при первых же стыках, позволяя командам побольше поиграть в равных составах. Посмотрим, что будет дальше.

Надеюсь, в играх на вылет будут судить по-другому и арбитры не станут никому помогать. В целом пока при той непривычной манере не могу сказать, что решения принимаются в пользу одной какой-то команды. Всех судят строго, и у нас в команде есть свои косяки, которые надо убирать, чтобы не давать поводов для удалений», — приводят слова Замулы «Известия».

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