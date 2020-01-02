Стал известен состав сборной России на четвертьфинал со Швейцарией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на четвертьфинал с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует Международная федерация хоккея.

Встреча Швейцария — Россия состоится сегодня, 2 января, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

Как сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020?