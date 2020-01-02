Стал известен состав сборной России на четвертьфинал со Швейцарией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на четвертьфинал с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует Международная федерация хоккея.
Встреча Швейцария — Россия состоится сегодня, 2 января, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
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