Кожевников: сборная Швейцарии — не какой-то проходной соперник

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями о предстоящем четвертьфинале молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.

«Наступает плей-офф, и права на ошибку у сборной нет. Первый матч будет не менее сложным, не надо думать, что Швейцария — какой-то проходной соперник. Надо быть сконцентрированными с первых секунд игры, полностью делать то, что говорят тренеры, и самое главное – соблюдать дисциплину. Если все это будет — проблем в четвертьфинале быть не должно.

Поддерживаю выбор тренерами Аскарова в качестве первого номера. По последним играм было видно, что он поработал над собой и забыл неудачную встречу с чехами на старте мирового первенства", — сказал Кожевников «Чемпионату».