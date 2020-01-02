Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: сборная Швейцарии — не какой-то проходной соперник

Кожевников: сборная Швейцарии — не какой-то проходной соперник
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями о предстоящем четвертьфинале молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.

«Наступает плей-офф, и права на ошибку у сборной нет. Первый матч будет не менее сложным, не надо думать, что Швейцария — какой-то проходной соперник. Надо быть сконцентрированными с первых секунд игры, полностью делать то, что говорят тренеры, и самое главное – соблюдать дисциплину. Если все это будет — проблем в четвертьфинале быть не должно.

Поддерживаю выбор тренерами Аскарова в качестве первого номера. По последним играм было видно, что он поработал над собой и забыл неудачную встречу с чехами на старте мирового первенства", — сказал Кожевников «Чемпионату».

Плющев: в составе Швейцарии есть ребята, способные решить эпизод. Нужна только дисциплина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020