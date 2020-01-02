Кожевников: сборная Швейцарии — не какой-то проходной соперник
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями о предстоящем четвертьфинале молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.
«Наступает плей-офф, и права на ошибку у сборной нет. Первый матч будет не менее сложным, не надо думать, что Швейцария — какой-то проходной соперник. Надо быть сконцентрированными с первых секунд игры, полностью делать то, что говорят тренеры, и самое главное – соблюдать дисциплину. Если все это будет — проблем в четвертьфинале быть не должно.
Поддерживаю выбор тренерами Аскарова в качестве первого номера. По последним играм было видно, что он поработал над собой и забыл неудачную встречу с чехами на старте мирового первенства", — сказал Кожевников «Чемпионату».
Плющев: в составе Швейцарии есть ребята, способные решить эпизод. Нужна только дисциплина
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