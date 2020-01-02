Голкипер сборной России Аскаров совершил эффектный сейв в четвертьфинале МЧМ. Видео

Сборная России проводит четвертьфинал молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. После первого периода счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Голкипер сборной России Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв в начале стартового отрезка. После наброса от левого борта шайба от щитка Аскарова выскочила на пятак, прошло добивание Тима Берни в упор, но Ярослав подчистил свой огрех, не пустив шайбу в ворота.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.
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