Голкипер сборной России Аскаров совершил эффектный сейв в четвертьфинале МЧМ. Видео

Сборная России проводит четвертьфинал молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. После первого периода счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв в начале стартового отрезка. После наброса от левого борта шайба от щитка Аскарова выскочила на пятак, прошло добивание Тима Берни в упор, но Ярослав подчистил свой огрех, не пустив шайбу в ворота.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.

Берни: матч с Россией — вызов для Швейцарии, но мы уверены, что можем обыграть любого