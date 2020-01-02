Форвард сборной России Воронков открыл счёт в четвертьфинале МЧМ-2020

Сборная России проводит четвертьфинал молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В ходе второго периода подопечные Валерия Брагина впереди — 1:0. Счёт в матче открыл форвард сборной России Дмитрий Воронков, реализовавший большинство.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте ИИХФ.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.



На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).