«Адмирал» не смог вовремя вылететь в Москву на матч с «Авангардом»

Завтра, 3 января, возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Балашихе «Авангард» примет «Адмирал». Начало матча запланировано на 17:00 мск. У приморского коллектива возникли трудности с вылетом в Москву.
«Вылет в Москву был назначен на 2 января 9:20 утра по Владивостоку рейс SU-1701 Аэрофлот в Шереметьево. Накануне 1 января вечером у команды была тренировка, следующая была запланирована на 17:00, 2 января в Балашихе.
Утром команда прибыла в аэропорт, багаж успешно был загружен, а потом пошли задержки. В районе 11 утра по Владивостоку было объявлено, что вылет перенесен на 18:00, хоккеисты разъехались по домам, а еще через час в Аэрофлоте объявили, что вылет данного рейса будет 3 января в 11:00.
Таким образом завтра в 11:00 по Владивостоку вылетаем в Москву, в 13:00 по Москве должны прибыть в «Шереметьево», дальше в Балашиху и на игру», — сообщили корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину в пресс-службе «Адмирала».
Таким образом, в столице России борт «Адмирала» приземлится за четыре часа до стартового вбрасывания. За это время игроки приморского клуба должны будут добраться через всю Москву из аэропорта «Шереметьево» в Балашиху.
- 2 января 2020
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