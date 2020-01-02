СКА объявил состав на трехматчевую выездную серию
СКА отправился на первый выезд в 2020 году. В его рамках запланировано три матча: 3 января в Хельсинки армейцы встретятся с «Йокеритом», 5 января в Минске проведут встречу с «Динамо», а завершится выезд 7 января игрой против «Спартака» в Москве.
Вратари: Алексей Мельничук, Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг.
Защитники: Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.
Нападающие: Миро Аалтонен, Василий Глотов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Владимир Ткачев, Артем Швец-Роговой, Наиль Якупов.
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