СКА объявил состав на трехматчевую выездную серию

СКА отправился на первый выезд в 2020 году. В его рамках запланировано три матча: 3 января в Хельсинки армейцы встретятся с «Йокеритом», 5 января в Минске проведут встречу с «Динамо», а завершится выезд 7 января игрой против «Спартака» в Москве.



Вратари: Алексей Мельничук, Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг.



Защитники: Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Миро Аалтонен, Василий Глотов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Владимир Ткачев, Артем Швец-Роговой, Наиль Якупов.