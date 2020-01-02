Рейтинг сборных в плей-офф МЧМ. Кто может стать соперником сборной России в полуфинале

Сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020 и вышла в полуфинал турнира. Соперник нашей команды определится позднее.
В полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа:
1. Швеция
2. Канада
3. Швейцария
4. США
5. Финляндия
6. Россия
7. Чехия
8. Словакия
Таким образом, Россия в полуфинале сыграет со Швецией, если «Тре Крунур» обыграют Чехию, а словаки проиграют Канаде. Если Словакия обыграет Канаду, а Чехия победит Швецию, то тогда Словакия встретится либо с США, либо с Финляндией, а Чехия сразится с Россией. В остальных случаях в соперники России достанется победитель четвертьфинала между США и Финляндией.
- 2 января 2020
-
17:16
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
14:35
-
14:22
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:11
-
12:50
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:02
-
10:51
-
10:30
-
10:07
-
09:41
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:20