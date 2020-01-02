Рейтинг сборных в плей-офф МЧМ. Кто может стать соперником сборной России в полуфинале

Сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020 и вышла в полуфинал турнира. Соперник нашей команды определится позднее.

В полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг сборных после группового этапа:

1. Швеция

2. Канада

3. Швейцария

4. США

5. Финляндия

6. Россия

7. Чехия

8. Словакия

Таким образом, Россия в полуфинале сыграет со Швецией, если «Тре Крунур» обыграют Чехию, а словаки проиграют Канаде. Если Словакия обыграет Канаду, а Чехия победит Швецию, то тогда Словакия встретится либо с США, либо с Финляндией, а Чехия сразится с Россией. В остальных случаях в соперники России достанется победитель четвертьфинала между США и Финляндией.