Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Швейцарией на МЧМ?

Сборная России победила команду Швейцарии со счётом 3:1 в матче четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2020. Ранее российская сборная разгромила команду Германии (6:1), швейцарцы обыграли сборную Финляндии (5:2).

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Швейцарией на МЧМ?».

Сборная России одержала вторую победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале за последние 10 лет. В 2013 году подопечные Брагина одержали победу только в серии буллитов со счётом 4:3. А в 2010 году сборная России проиграла швейцарцам со счётом 2:3 в овертайме.



Соперник нашей команды определится позднее.



В полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.