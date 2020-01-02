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Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Швейцарией на МЧМ?

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Швейцарией на МЧМ?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России победила команду Швейцарии со счётом 3:1 в матче четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2020. Ранее российская сборная разгромила команду Германии (6:1), швейцарцы обыграли сборную Финляндии (5:2).

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Швейцарией на МЧМ?».

Сборная России одержала вторую победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале за последние 10 лет. В 2013 году подопечные Брагина одержали победу только в серии буллитов со счётом 4:3. А в 2010 году сборная России проиграла швейцарцам со счётом 2:3 в овертайме.

Соперник нашей команды определится позднее.

В полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Канадой на МЧМ?
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