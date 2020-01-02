Холленштайн и Аскаров признаны лучшими игроками матча 1/4 финала МЧМ Швейцария — Россия

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России нанесла поражение Швейцарии со счётом 3:1 и пробилась в 1/2 финала. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.
В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.
По окончании встречи лучшим игроком в составе сборной России был признан голкипер Ярослав Аскаров. У Швейцарии лучшим стал вратарь Лука Холленштайн.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.
- 2 января 2020
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