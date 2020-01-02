Подколзин: в пах швейцарцу не бил, это было удаление, но без грязи

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал результат победного четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (3:1).
«Ожидали тяжёлый матч. Вспоминая прошлый год, мы знали, что швейцарцы играют очень цепко, очень неприятно. Хорошо играют в обороне, на контратаках убегают. Слава богу, и вратарь у нас подтащил, и в большинстве голы забили, поэтому и выиграли. Хорошее большинство? Да, наконец-то здорово получилось. Первая спецбригада хорошо сработала. Бросать начали — отсюда и моменты.
Мой удар швейцарца клюшкой в третьем периоде? Я не бил в пах, ничего такого. Просто придержать хотел. Была заварушка, он ехал вторым игроком на ворота, я придержал его. В пах не бил, и, слава богу, это увидели. Да, я его придержал, это удаление, и это понятно. Но это было без грязи.
Предпочтения по полуфиналу? Даже как-то мы пока не думали. Завтра тренировка, завтра будет всё понятно. Будем ли смотреть остальные матчи? Конечно, посмотрим», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 января 2020
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