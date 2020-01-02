Воронков: может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?
Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победный четвертьфинал МЧМ-2020 со сборной Швейцарии (3:1).
«Мы разбирали соперника, знали, что швейцарцы будут играть пассивно, в откат. Никаких проблем особо не было. Партнёры всё для меня сделали. В первом голе оставалось только в пустые ворота забить. А потом тоже просто замкнуть и всё. Думали только о победе. Нужно было выиграть. Сейчас будем разбирать нашу игру. Тренеры подскажут, как действовать дальше.
Может, в том, что я лучший по показателю «плюс-минус», есть и моя заслуга. Может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?" — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Соперник нашей команды по полуфиналу определится позднее.
Рейтинг сборных в плей-офф МЧМ. Кто может стать соперником сборной России в полуфинале
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