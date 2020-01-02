Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воронков: может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?

Воронков: может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победный четвертьфинал МЧМ-2020 со сборной Швейцарии (3:1).

«Мы разбирали соперника, знали, что швейцарцы будут играть пассивно, в откат. Никаких проблем особо не было. Партнёры всё для меня сделали. В первом голе оставалось только в пустые ворота забить. А потом тоже просто замкнуть и всё. Думали только о победе. Нужно было выиграть. Сейчас будем разбирать нашу игру. Тренеры подскажут, как действовать дальше.

Может, в том, что я лучший по показателю «плюс-минус», есть и моя заслуга. Может, соперники не хотят забивать, когда я на льду?" — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соперник нашей команды по полуфиналу определится позднее.

Рейтинг сборных в плей-офф МЧМ. Кто может стать соперником сборной России в полуфинале
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020