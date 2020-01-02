Главный тренер Швейцарии — о сборной России: сильное большинство, хороший вратарь

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Тьерри Патерлини прокомментировал матч со сборной России (1:3).

«Сильное большинство, хороший вратарь, могу сказать, что у России очень хорошая команда. Мы знали, что какое-то время проведём в своей зоне, но Россия так здорово контролировала шайбу, что у нас возникали проблемы с тем, чтобы её перехватить и самим поиграть в атаке. Так бывает с хорошим соперником. Но у нас были свои моменты, в середине матча счёт был ничейный. Нам не хватило удачного отскока. Не думаю, что сейв Аскарова в первом периоде – ключевой момент, потому что это было только начало матча, хотя, конечно, было бы хорошо, если бы мы забили в этом моменте. Шайба там скакала, у игрока не получился бросок. Это хоккей. Нам не хватало элитных талантов в нападении? Посмотрите на игроков, которые были задрафтованы в НХЛ у России и у нас. У России несколько игроков были выбраны в первом раунде, а у нас – ни одного. Мы больше опирались на командный дух, а элитных мастеров нам не хватало», — передаёт слова Патерлини корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.