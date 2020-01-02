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Брагин – о сборной России на МЧМ-2020: да неплохое у нас большинство!

Брагин – о сборной России на МЧМ-2020: да неплохое у нас большинство!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итог матча с командой Швейцарии (3:1).

«Денисенко и Хованов моментами всё правильно делают.Много с шайбой каждый работает. Разбивать их не думаю. Я сказал им поменяться местами. Так эффективней. Бросок у Хованова с ходу лучше.

Да, неплохое у нас большинство! Иногда нужно бросить, иногда отдать пас. Хованов сегодня на пустые практически отдал, Замула бросил в нужный момент. Мы перед игрой говорили, что швейцарцы стараются очень активно играть, а под воротами зоны свободные остаются. Первый гол так и получился. В третьем голе Воронков тоже здорово открылся на дальней штанге, пришёл пас в одно касание.

Раннее начало матча не имело значение. Ещё раз говорю, что важность матча чувствовалась, и это немножко придавливало.

Сейчас вернёмся в отель, пообедаем и, может быть, посмотрим другие матчи. Нам без разницы, с кем играть. Сейчас четыре команды сильнейшие останутся», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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