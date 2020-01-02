Хоккеисты сборной Канады разгромили Словакию и вышли в полуфинал молодёжного ЧМ-2020

В поединке 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над Словакией со счётом 6:1. Турнир проходит в Чехии.

В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон. По одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.

Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.

Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи:

США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец);

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.