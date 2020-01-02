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Хоккеисты сборной Канады разгромили Словакию и вышли в полуфинал молодёжного ЧМ-2020

Хоккеисты сборной Канады разгромили Словакию и вышли в полуфинал молодёжного ЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В поединке 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над Словакией со счётом 6:1. Турнир проходит в Чехии.

В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон. По одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.

Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.

Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи:
США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец);
Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 1
Словакия U20
1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5)   2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5)   3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл, Козенс) – 23:42' (5x5)   4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5)   5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4)   6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4)   6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)
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