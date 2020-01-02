Сейв Аскарова в шпагате и поцелуй герба от Хованова. Яркие фото победы сборной России

2 января в Тршинеце на стадионе «Верк-Арена» в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в 1/2 финала. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.



В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.



Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды: в матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.



На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В — над командами Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).



Лучшие кадры с матча Швейцария — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Чехии.