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Сейв Аскарова в шпагате и поцелуй герба от Хованова. Яркие фото победы сборной России

МЧМ-2020. Швейцария — Россия
Сейв Аскарова в шпагате и поцелуй герба от Хованова. Яркие фото победы сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

2 января в Тршинеце на стадионе «Верк-Арена» в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в 1/2 финала. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.

В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды: в матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).

Россияне одержали две победы в группе В — над командами Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

Лучшие кадры с матча Швейцария — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Чехии.

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