Нападающий молодёжной сборной Канады Нолан Фут может пропустить полуфинал МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Канады Нолан Фут был удален за удар в голову словака Кристиана Ковачика.
Фут сфолил уже на 53 секунде матча, получив матч-штраф. На счету Нолана 4 (3+1) очка в пяти матчах. Теперь он рискует пропустить полуфинальную игру.
В поединке 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над Словакией со счётом 6:1. Турнир проходит в Чехии.
В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон, по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алексис Лафренье, впервые сыгравший после травмы. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.
Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.
Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи:
США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец)
Швеция – Чехия – 22:00 (Острава)
- 2 января 2020
-
20:29
-
20:20
-
20:17
-
19:47
-
19:36
-
19:05
-
18:45
-
18:40
-
18:22
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:16
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
14:35
-
14:22