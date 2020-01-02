Нападающий молодёжной сборной Канады Нолан Фут может пропустить полуфинал МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Канады Нолан Фут был удален за удар в голову словака Кристиана Ковачика.

Фут сфолил уже на 53 секунде матча, получив матч-штраф. На счету Нолана 4 (3+1) очка в пяти матчах. Теперь он рискует пропустить полуфинальную игру.



В поединке 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала разгромную победу над Словакией со счётом 6:1. Турнир проходит в Чехии.



В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон, по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алексис Лафренье, впервые сыгравший после травмы. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.



Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.



Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи:

США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец)

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава)