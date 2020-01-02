Ротенберг отметил характер хоккеистов сборной России в матче со Швейцарией на МЧМ-2020

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился впечатлениями от четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии. Подопечные Валерия Брагина одержали победу со счётом 3:1.
«Одержав победу в тяжелейшей борьбе, команда сделала ещё один важный шаг вперёд. Все боролись, бились за каждый миллиметр льда, никто не хотел уступать. Проявили русский характер. Поздравляем всех с победой, благодарим болельщиков за поддержку. Команда чувствует это, особенно в сегодняшнем матче, когда пришлось ехать в другой город. Когда команда побеждает под давлением, это хороший для нас показатель.
Команда сейчас поедет в Остраву, где начнёт подготовку к полуфиналу. Сборная России никогда не выбирает соперников, мы играем на победу в каждом матче и с любым соперником. Сейчас главное — восстановиться и набраться сил на полуфинал», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
- 2 января 2020
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