Финский хоккеист в матче с США ударился лицом об угол борта. Фото

Форвард сборной США по хоккею Джон Бичер применил грубый силовой приём в матче молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии.

Нападающий ударил соперника в спину и толкнул на борт возле скамейки запасных.

В результате финский хоккеист ударился об угол борта и разбил в кровь лицо. Бичер был наказан малым штрафом. Встречу обслуживает российский арбитр Иван Фатеев.

После двух периодов счёт в матче США — Финляндия не открыт.

Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 между командами Швеции и Чехии. Она начнётся в 22:00 мск.

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.