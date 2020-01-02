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Панарин стал третьей звездой декабря в НХЛ

Панарин стал третьей звездой декабря в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ. Набрав 22 (10+12) очка в 14 матчах.

Второй звездой был признан вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри — восемь побед, три «сухаря» в декабре с коэффициентом надёжности 1,54 и процентом отражённых бросков 94,7.

Первой звездой стал нападающий «Флорида Пантерз» Джонатан Юбердо 22 (6+16) очков в 13 играх.

В ноябре месяце Артемий стал самым результативным игроком «Рейнджерс» со временем Яромира Ягра, набрав 23 очка.

Панарин является на данный момент самым результативным игроком среди всех россиян, на его счету 55 (22+33) очков в 39 играх, следом идет Никита Кучеров — 41 (13+28) очков и 37 играх. На третьем месте расположился Александр Овечкин — 39 (24+15) очков в 41 игре.

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