Сборная Финляндии по хоккею минимально одолела США в четвертьфинальном матче МЧМ-2020
Завершился ещё один матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Финляндии обыграла команду США со счётом 1:0. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Йоонас Оден.
Встречу обслуживал российский арбитр Иван Фатеев.
Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 между командами Швеции и Чехии. Она начнётся в 22:00 мск.
Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен. Также полуфиналистом турнира стала сборная Канады.
Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 19:30 МСК
США U20
Окончен
0 : 1
Финляндия U20
0:1 Оден (Танус, Хейнола) – 44:23' (5x4)
Финский хоккеист в матче с США ударился лицом об угол борта. Фото
Игрок молодёжной сборной Финляндии провёл жёсткий силовой приём
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