Сборная Финляндии по хоккею минимально одолела США в четвертьфинальном матче МЧМ-2020

Завершился ещё один матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Финляндии обыграла команду США со счётом 1:0. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Йоонас Оден.

Встречу обслуживал российский арбитр Иван Фатеев.

Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 между командами Швеции и Чехии. Она начнётся в 22:00 мск.

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен. Также полуфиналистом турнира стала сборная Канады.

Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.

Финский хоккеист в матче с США ударился лицом об угол борта. Фото