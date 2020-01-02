Сборная Швеции забросила шайбу в ворота Чехии после грубейшей ошибки вратаря. Видео

В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, сборная Швеции играет с хозяевами турнира. После первого периода шведы побеждают со счётом 2:0.
Вторую шайбу сборная Швеции забросила после грубейшей ошибки голкипера Лукаша Достала. Голом отметился форвард Хуго Густафссон.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
Ранее в 1/2 финала вышла сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен. Полуфиналистами стали также команды Канады и Финляндии.
Таким образом, в полуфинале сборная России сыграет либо с Финляндией, либо со Швецией, если этой команде удастся победить Чехию.
Матчи 1/2 финала состоятся 4 января.
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