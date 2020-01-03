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Молодёжная сборная Швеции по хоккею разгромила Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2020

Молодёжная сборная Швеции по хоккею разгромила Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции нанесла поражение хозяевам турнира — команде Чехии — со счётом 5:0.

У шведов дубль оформил Нильс Хёгландер, ещё одну шайбу забросил Хуго Густафссон. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «Тре крунур» Хуго Альнефельт.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
5 : 0
Чехия U20
1:0 Хёгландер (Фагемо, Сандин) – 13:08' (5x4)   2:0 Густафссон – 15:09' (4x5)   3:0 Хёгландер (Сандин, Фагемо) – 20:45' (5x5)   4:0 Сёдерстрём – 44:04' (бул)   5:0 Густафссон (Хёгландер, Лундквист) – 50:44' (5x4)

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

Также полуфиналистами турнира стали команды Канады и Финляндии. Канадцы разгромили Словакию со счётом 6:1, а финны в упорной борьбе взяли верх над США (1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею

Защитник сборной Швеции Сёдерстрём реализовал буллит в матче с Чехией на МЧМ-2020
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