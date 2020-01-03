Молодёжная сборная Швеции по хоккею разгромила Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2020

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции нанесла поражение хозяевам турнира — команде Чехии — со счётом 5:0.

У шведов дубль оформил Нильс Хёгландер, ещё одну шайбу забросил Хуго Густафссон. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «Тре крунур» Хуго Альнефельт.

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

Также полуфиналистами турнира стали команды Канады и Финляндии. Канадцы разгромили Словакию со счётом 6:1, а финны в упорной борьбе взяли верх над США (1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею