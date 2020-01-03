Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020

Стал известен соперник сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швеции. Встреча пройдёт 4 января.

Ранее в 1/4 финала сборная России взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

Шведы разгромили Чехию со счётом 5:0. Дубль оформил Нильс Хёгландер, ещё одним голом отметился Хуго Густафссон. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «Тре крунур» Хуго Альнефельт.

Также полуфиналистами турнира стали команды Канады и Финляндии. Канадцы разгромили Словакию со счётом 6:1, а финны в упорной борьбе взяли верх над США (1:0).

Расписание полуфинальных игр молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею.