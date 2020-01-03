Стало известно время начала полуфинального матча Швеция — Россия на МЧМ-2020

Стало известно время начала матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России. Турнир проходит в Чехии.
Матч состоится 4 января, в Остраве. Начало встречи — в 17:00 мск.
Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Финляндии. Матч в Остраве начнётся в 21:00 мск.
Шведы разгромили Чехию со счётом 5:0. Дубль оформил Нильс Хёгландер, ещё одним голом отметился Хуго Густафссон. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «Тре крунур» Хуго Альнефельт.
Ранее в 1/4 финала сборная России взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.
Также полуфиналистами турнира стали команды Канады и Финляндии. Канадцы разгромили Словакию со счётом 6:1, а финны в упорной борьбе взяли верх над США (1:0).
Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2020
- 3 января 2020
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01:24
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01:22
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01:15
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00:57
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00:31
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00:30
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00:30
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00:10
- 2 января 2020
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23:36
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22:50
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22:04
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22:03
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21:47
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21:37
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21:16
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21:14
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20:58
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20:29
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20:20
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20:17
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19:47
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19:36
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19:05
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18:45
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18:40
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18:22
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18:07
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18:04
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18:00
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17:52
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17:48
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17:42
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17:38
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17:35
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17:34