Быков: у молодёжной сборной России по хоккею есть все шансы сыграть в финале МЧМ-2020

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился впечатлениями от победы молодёжной команды в матче чемпионата мира со Швейцарией. Подопечные Валерия Брагина обыграли соперника со счётом 3:1.

«Хоккей — это такой вид спорта, где может произойти всё в любую секунду, матч может перевернуться в любой момент, в любую сторону. Всё зависит от того, как соперники играют, но мне понравился хороший настрой ребят. Думаю, тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным проделал хорошую подготовительную психологическую работу в плане настроя.

Всегда один из самых сложных матчей — это четвертьфинал, когда ты либо продолжаешь играть в плей-офф, либо уезжаешь домой. Наши ребята прошли этот этап достойно, и какая бы команда ни вышла против них в полуфинале, они будут уже биться именно за выход в финал. А это уже хороший настрой, эмоциональный и позитивный задел. В плей-офф слабых команд уже не будет. Думаю, у наших ребят есть все шансы, чтобы играть в финале», — цитирует Быкова ТАСС.