Дементьев: Швеция – не фаворит в матче с Россией, шведы не умеют отыгрываться

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о том, что ждать от сборной Швеции в полуфинальной игре МЧМ-2020 с командой России.

«Швеция – не фаворит. Думаю, что у шведов будет моральное давление. Да, команда давно не проигрывала на предварительном этапе, но в плей-офф редко добивалась успехов. В этом плане напряжённость у скандинавов будет сказываться. И об этом будут все писать. Наши будут раскрепощены, все ошибки уже давно допущены, плюс россияне натренировали большинство.



Самое главное – не отдавать шведам шайбу. Как только она окажется у шведов, то сразу пиши пропало. Пять игроков в составе сборной Швеции выбраны в первом раунде драфта НХЛ, но и у нас таковых достаточно. Нас ждёт противостояние двух молодых и талантливых хоккеистов и школ.



Шведам точно будет сложно отыгрываться, это для них новое, они это не умеют делать. России нужно первой забить, реализовать свои моменты, заставить соперника открыться, чтобы скандинавы отыгрывались. Важно заставить шведов уйти от своей системы и привычного образа игры», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.