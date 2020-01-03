Врач сборной Швеции обвинил игроков Чехии в попытке нанесения травмы Сандину

Врач сборной Швеции Райан Элленби после победы в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой Чехии (5:0) обвинил игроков соперника в грязной игре.
По словам Элленби, на протяжении всего матча игроки сборной Чехии намеренно били защитнику сборной Швеции Расмусу Сандину по травмированной кисти. Шведские хоккеисты информировали главных арбитров матча о поведении чехов, однако действия чешской команды не прекращались. Как отмечает журналист Скотт Уилер, участию Расмуса в полуфинале с командой России ничего не угрожает.
Это пятая победа подряд шведской команды на турнире с общим счётом 25:8. Ранее Швеция обыграла Финляндию (3:2 ОТ), Швейцарию (5:2), Казахстан (6:2) и Словакию (6:2). Шведская молодёжная — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
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