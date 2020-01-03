Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хёгландер: Швеция идёт за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ

Хёгландер: Швеция идёт за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.

«Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и посмотрим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем. Россия – хорошая команда, но мы можем обыграть любого. Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ.

Мой гол в стиле лакросс? Просто решил попробовать, у меня так уже получалось. Я верю, что могу такое сделать. Этот гол надо называть моим именем, а не Свечникова? Не знаю, люди называют его как хотят, я был не первым, кто так забил», — передаёт слова Хёгландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россию ждёт супербитва за финал! Шведы наводят страх и пока непобедимы на МЧМ
Сборная России – аутсайдер в своём полуфинале. Настолько сильного соперника команда Брагина на этом турнире ещё не видела.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020