Хёгландер: Швеция идёт за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.

«Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и посмотрим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем. Россия – хорошая команда, но мы можем обыграть любого. Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ.

Мой гол в стиле лакросс? Просто решил попробовать, у меня так уже получалось. Я верю, что могу такое сделать. Этот гол надо называть моим именем, а не Свечникова? Не знаю, люди называют его как хотят, я был не первым, кто так забил», — передаёт слова Хёгландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.