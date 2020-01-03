Хёгландер: Швеция идёт за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.
«Будет здорово сыграть с Россией. Завтра посмотрим видео и посмотрим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем. Россия – хорошая команда, но мы можем обыграть любого. Мы идём за золотом. Конечно, с Россией будет тяжёлая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ.
Мой гол в стиле лакросс? Просто решил попробовать, у меня так уже получалось. Я верю, что могу такое сделать. Этот гол надо называть моим именем, а не Свечникова? Не знаю, люди называют его как хотят, я был не первым, кто так забил», — передаёт слова Хёгландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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