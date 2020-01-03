Тренер Швеции: мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале МЧМ-2020 над командой Чехии со счётом 5:0, а также ожиданиями от полуфинала с Россией.

«С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Сегодня у нас был хороший тест, знали, что чехи будут играть в силовой хоккей и не знали, сможем ли этому противостоять. Главным будет включать скорости, быстро двигать шайбу и кататься. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс. Россия много удаляется? Большинство может быть большим фактором.

Думаю, многие не думали, что мы останемся в четвёрке лучших, Финляндия тоже была под вопросом. Большинство ставили на Канаду, США и Россию в полуфинале, две команды из трёх туда вышли. Но мы будем играть за медали.

Думаю, игра с Россией в ноябре (Швеция выиграла 5:1) ничего не будет значить. Тогда у них было только восемь человек из нынешнего состава. Мы будем просматривать матчи, которые они проводили здесь.

Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжёлый матч», — передаёт слова Монтена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.