«Монреаль» — «Тампа»: Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне

В Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 2:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу в составе «молний» на 9-й минуте первого периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт. Эта шайба стала для 26-летнего форварда 14-й в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.