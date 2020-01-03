Дадонов в матче с «Оттавой» дважды реализовал большинство. Видео

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Идёт второй период, гости ведут со счётом 3:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в этой игре на 2-й минуте открыл нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Российский форвард завершил комбинацию гостей в большинстве. Ассистентами Дадонова стали Джонатан Юбердо и Кейт Яндл.

В середине второго периода россиянин снова отличился при игре в большинстве. Для Дадонова эта шайба стала 16-й в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».