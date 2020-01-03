38 сейвов Василевского и гол Кучерова помогли «Тампе» в гостях обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Стивен Стэмкос и Никита Кучеров.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, заблокировал 2 броска и не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
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