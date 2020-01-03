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«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Айлендерс», у Гусева передача

«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Айлендерс», у Гусева передача
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Дэвилз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Макензи Блэквуд, который отразил 29 бросков из 30. Голами в составе победителей отметились Пи Кей Суббэн и Нико Хишир. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 56 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Суббэна с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду в овертайме одолел «Эдмонтон Ойлерз», прервав серию из четырёх поражений. Итоговый счёт — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0).

Ещё в одной встрече «Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нельсон (Брассар, Пулок) – 27:33' (4x4)   1:1 Суббэн (Гусев, Зейджак) – 38:33' (5x5)   1:2 Хишир – 41:09' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Шихан (Арчибальд, Ларссон) – 05:06' (5x5)   0:2 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 07:00' (5x5)   1:2 Лазар (Юханссон) – 08:39' (5x5)   2:2 Райнхарт (Богосян, Олофссон) – 43:53' (5x5)   3:2 Айкел – 61:09' (бул)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Бёрнс, Келльман) – 02:48' (5x5)   1:1 Хёрнквист – 16:51' (5x5)   1:2 Кутюр (Марло) – 17:51' (5x5)   2:2 Хёрнквист (Раст, Гальченюк) – 39:09' (5x5)   2:3 Бёрнс – 62:02' (4x3)
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