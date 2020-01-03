«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Айлендерс», у Гусева передача

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Дэвилз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Макензи Блэквуд, который отразил 29 бросков из 30. Голами в составе победителей отметились Пи Кей Суббэн и Нико Хишир. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 56 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Суббэна с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду в овертайме одолел «Эдмонтон Ойлерз», прервав серию из четырёх поражений. Итоговый счёт — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0).

Ещё в одной встрече «Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).