Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Три очка Дадонова принесли «Флориде» победу в матче с «Оттавой»

Три очка Дадонова принесли «Флориде» победу в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) в пользу гостей. Для «Сенаторз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей. По два очка в составе победителей набрали: Джонатан Юбердо (1+1), Антон Строльман (0+2) и Кейт Яндл (0+2). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

Российские нападающие «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и окончили встречу с показателями полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Барков, Хоффман) – 01:41' (5x4)   1:1 Эннис (Пол) – 10:59' (5x5)   2:1 Тирни (Дюклер) – 15:39' (5x5)   2:2 Дадонов (Юбердо, Яндл) – 28:54' (5x4)   2:3 Аччари (Трочек, Строльман) – 30:23' (5x5)   2:4 Ватрано (Дадонов, Тонинато) – 39:09' (5x5)   2:5 Севьюр (Писик, Бойл) – 39:55' (5x5)   3:5 Браун (Эннис) – 57:15' (5x5)   3:6 Юбердо (Строльман) – 58:12' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020