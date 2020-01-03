Три очка Дадонова принесли «Флориде» победу в матче с «Оттавой»

«Флорида Пантерз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) в пользу гостей. Для «Сенаторз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей. По два очка в составе победителей набрали: Джонатан Юбердо (1+1), Антон Строльман (0+2) и Кейт Яндл (0+2). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

Российские нападающие «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и окончили встречу с показателями полезности «-1».