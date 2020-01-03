«Калгари» дома обыграл «Рейнджерс», у Панарина «-3»

«Калгари Флэймз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Адам Фокс, в активе которого 3 (0+3) очка. По два балла набрали форвард «Калгари» Джонни Годро (1+1) и нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко (1+1).
Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Результативной передачей отметился Павел Бучневич. Александр Георгиев провёл матч в запасе.
В параллельном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Для «Дакс» это поражение стало третьим кряду.
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