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«Калгари» дома обыграл «Рейнджерс», у Панарина «-3»

«Калгари» дома обыграл «Рейнджерс», у Панарина «-3»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Адам Фокс, в активе которого 3 (0+3) очка. По два балла набрали форвард «Калгари» Джонни Годро (1+1) и нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко (1+1).

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Результативной передачей отметился Павел Бучневич. Александр Георгиев провёл матч в запасе.

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Для «Дакс» это поражение стало третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Годро – 04:15' (5x5)   2:0 Баклунд – 07:16' (3x5)   2:1 Труба (Бучневич, Фокс) – 07:42' (5x3)   2:2 Хитил (Какко, Фокс) – 08:07' (5x4)   3:2 Райан (Дюбе) – 13:18' (5x5)   3:3 Какко – 25:46'   4:3 Монахан – 28:22'
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Круз (Кессел, Любушкин) – 14:28'   1:1 Сильверберг (Лундестрём, Комтуа) – 19:28' (5x5)   1:2 Джонс (Дель Зотто, Стил) – 22:24' (5x5)   2:2 Дворак – 40:26' (5x5)   3:2 Ричардсон – 46:47' (5x5)   4:2 Сёдерберг – 47:49'
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