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Один из лидеров сборной Канады Фут избежал дисквалификации на полуфинал МЧМ-2020

Один из лидеров сборной Канады Фут избежал дисквалификации на полуфинал МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Один из лидеров сборной Канады Нолан Фут избежал дисквалификации на полуфинал молодёжного чемпионата мира 2020 года, сообщил североамериканский инсайдер Боб Маккензи.

«Не будет никаких дисциплинарных наказаний для Нолана Фута, так что он имеет право принять участие в полуфинале МЧМ. При этом дисциплинарный комитет ИИХФ рассматривает два эпизода из матча США — Финляндия. Нет информации о задействованных игроках, но логично предположить, что под рассмотрением удар локтем в исполнении Оливера Вальстрёма на последних секундах матча», — написал Маккензи в «Твиттере».

Нападающий канадцев был удалён до конца матча за удар в голову словака Кристиана Ковачика. Фут сфолил уже на 53-й секунде матча, получив матч-штраф. На счету Нолана 4 (3+1) очка в пяти матчах. Существовал риск, что Нолан мог пропустить полуфинал МЧМ, в котором Канада сыграет с Финляндией.

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