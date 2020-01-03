Двое шведских игроков лидируют в гонке бомбардиров МЧМ-2020 перед полуфиналом с Россией

На молодёжном чемпионате мира в Остраве и Тршинеце определились полуфинальные пары. В первом полуфинале сыграют сборные Швеции и России, во второй встрече сойдутся команды Финляндии и Канады.
Перед полуфинальным игровым днём лидерство в гонке бомбардиров захватили двое шведских форвардов. На первом месте располагается Нильс Хёгландер, набравший 10 (5+5) очков в пяти матчах. Второе место занимает Самуэль Фагемо, забросивший шесть шайб и сделавший три результативные передачи. Фагемо заодно является и лучшим снайпером турнира.
Третье место в зачёте бомбардиров занимает капитан сборной Канады Баррет Хэйтон, на счету которого 9 (5+4) очков. Он уступает Фагемо за счёт меньше количества точных бросков. Лучший из россиян, нападающий Дмитрий Воронков, располагается на 12-м месте. В его активе 6 (3+3) очков. Все игроки провели по пять матчей на турнире.
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