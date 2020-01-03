Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 января 2020 года

2 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в котором приняли участие 18 российских хоккеистов.
Одним из главных героев дня стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов. Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 56 секунд, нанёс три броска, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».
Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+2». Защитник «лавин» Никита Задоров и форвард «Блюз» Иван Барбашёв очков не набрали.
Самым результативным игроком стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Российские нападающие «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и закончили встречу с показателями полезности «-1».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|38 из 39
|97,4
|2:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|29 из 31
|93,5
|1:2
|Бобровский
|«Флорида»
|28 из 31
|90,3
|6:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|17.10
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|13,56
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+1
|+1
|2
|2
|1
|1
|-
|15.12
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|42%
|15.23
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|4
|1
|-
|13.33
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|0
|41%
|21.59
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-3
|0
|3
|1
|0
|-
|19.20
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|16.50
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|16.15
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|25%
|14.17
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|57%
|08.51
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|2
|-
|20.13
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|4
|2
|-
|17.37
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|1
|-
|19.05
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+2
|0
|2
|2
|0
|-
|12.39
- 3 января 2020
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10:00
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09:45
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09:25
-
09:00
-
08:36
-
08:32
-
08:15
-
08:03
-
07:38
-
06:50
-
06:26
-
05:55
-
05:44
-
05:06
-
04:56
-
03:53
-
03:48
-
01:54
-
01:52
-
01:24
-
01:22
-
01:15
-
00:57
-
00:31
-
00:30
-
00:30
-
00:10
- 2 января 2020
-
23:36
-
22:50
-
22:04
-
22:03
-
21:47
-
21:37
-
21:16
-
21:14