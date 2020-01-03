Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 января 2020 года

2 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в котором приняли участие 18 российских хоккеистов.

Одним из главных героев дня стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов. Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 56 секунд, нанёс три броска, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+2». Защитник «лавин» Никита Задоров и форвард «Блюз» Иван Барбашёв очков не набрали.

Самым результативным игроком стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Российские нападающие «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и закончили встречу с показателями полезности «-1».





Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 38 из 39 97,4 2:1 Варламов «Айлендерс» 29 из 31 93,5 1:2 Бобровский «Флорида» 28 из 31 90,3 6:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +1 0 2 2 0 - 17.10 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 +1 0 3 0 0 - 13,56 Дадонов (н) «Флорида» 2+1 +1 2 2 1 1 - 15.12 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 1 0 0 42% 15.23 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 0 1 4 1 - 13.33 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 0 2 3 0 0 41% 21.59 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -3 0 3 1 0 - 19.20 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 0 0 3 0 - 16.50 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +2 0 2 0 0 - 16.15 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 0 2 0 25% 14.17 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 -2 0 0 0 0 57% 08.51 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 2 2 - 20.13 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 4 2 - 17.37 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 0 1 2 1 - 19.05 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +2 0 2 2 0 - 12.39