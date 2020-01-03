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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

2 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в котором приняли участие 18 российских хоккеистов.

Одним из главных героев дня стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 29 сейвов. Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 56 секунд, нанёс три броска, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс два броска, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+2». Защитник «лавин» Никита Задоров и форвард «Блюз» Иван Барбашёв очков не набрали.

Самым результативным игроком стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Российские нападающие «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и закончили встречу с показателями полезности «-1».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»38 из 3997,42:1
Варламов«Айлендерс»29 из 3193,51:2
Бобровский«Флорида»28 из 3190,36:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+0+10220-17.10
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1+10300-13,56
Дадонов (н)«Флорида»2+1+12211-15.12
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1010042%15.23
Наместников (н)«Оттава»0+0-10141-13.33
Малкин (н)«Питтсбург»0+00230041%21.59
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-30310-19.20
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+100030-16.50
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+20200-16.15
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1002025%14.17
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-2000057%08.51
Сергачёв (з)«Тампа»0+000122-20.13
Задоров (з)«Колорадо»0+000142-17.37
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+10121-19.05
Любушкин (з)«Аризона»0+0+20220-12.39
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