Форвард «Бостона» Пастрняк повторил достижение Ягра, Ковальчука и Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ).
Автором единственной шайбы «мишек» стал Давид Пастрняк. Благодаря этому голу чешский форвард добрался до отметки 30 шайб в регулярке. Нынешний сезон стал четвёртым в карьере Давида в НХЛ, в котором ему покорилось это достижение.
Пастрняк стал всего пятым игроком из Европы за всю историю североамериканской лиге, кто провёл четыре сезона с 30+ голами до достижения 24 лет. 23-летний Пастрняк повторил достижение Яромира Ягра, Яри Курри, Ильи Ковальчука и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
В нынешнем сезоне уроженец Гавирова забросил 30 шайб и сделал 30 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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