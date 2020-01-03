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Форвард «Бостона» Пастрняк повторил достижение Ягра, Ковальчука и Овечкина

Форвард «Бостона» Пастрняк повторил достижение Ягра, Ковальчука и Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ).

Автором единственной шайбы «мишек» стал Давид Пастрняк. Благодаря этому голу чешский форвард добрался до отметки 30 шайб в регулярке. Нынешний сезон стал четвёртым в карьере Давида в НХЛ, в котором ему покорилось это достижение.

Пастрняк стал всего пятым игроком из Европы за всю историю североамериканской лиге, кто провёл четыре сезона с 30+ голами до достижения 24 лет. 23-летний Пастрняк повторил достижение Яромира Ягра, Яри Курри, Ильи Ковальчука и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне уроженец Гавирова забросил 30 шайб и сделал 30 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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