Пашков: Россия показала, что способна на подвиги. Шведы могут подсесть и бросить играть

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от полуфинала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.

«Если исходить из того, что все последние годы нам не слишком удавались молодёжные чемпионаты мира, то думаю, что на бумаге Швеция фаворит. Но в одной игре может случиться всё, что угодно. Поэтому я бы не стал торопиться, ведь наша команда в матче с Канадой уже показала, что способна на подвиги. Надеемся, что успех будет повторён, хочется посмотреть на россиян в финале.

За счёт чего их можно обыграть? В первую очередь – дисциплина, как это было в игре со Швейцарией, где Россия сыграла строго и выполнила тренерское задание. В плане технической и физической подготовки я не думаю, что мы слабее. А вот дисциплина – важнейший фактор, с ней были проблемы. Нужно не удаляться и реализовывать свои шансы в большинстве. Пока реализация не самая высокая, но в последних матчах она более-менее наладилась. Однако резерв в этом компоненте по-прежнему есть.

Шведы, как правило, могут проиграть в самый нужный момент, такое с ними действительно случалось. Это молодёжный хоккей, здесь всегда большие колебания в игре, настроении, эмоциях, с которыми далеко не все справляются. Шведы могут подсесть эмоционально, бросить играть, если мы навяжем им свой хоккей. Важно не позволить сопернику поймать кураж», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2020