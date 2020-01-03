Брюквин — о худшем сезоне в карьере: вся предсезонка пошла псу под хвост

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился мнением, почему нынешний сезон становится худшим в его карьере. В сезоне-2019/2020 24-летний форвард забросил три шайбы в 37 матчах, что является личным антирекордом.

«Сезон для меня действительно выдаётся тяжёлым. Летом хорошо подготовился и играл неплохо. В Сочи, куда ездил с олимпийской сборной, забил много. Хотя на предсезонке я предпочитаю пахать вместе с командой от и до. Подготовка должна быть на первом месте, потому что потом эту неделю уже не вернёшь. А тут ещё перед самым началом сезона в августе получил травму в матче со «Спартаком». Три недели после этого восстанавливался.

Естественно, вся предсезонка псу под хвост пошла. И с партнёрами как следует не сыгрался, и форму потерял. Потом ещё и забить долго не мог. В общем, сентябрь можно вычеркнуть, октябрь тоже не задался — мало очков набирал, соответственно, стал получать меньше игрового времени. Из-за этого был негатив в начале чемпионата. Очень был собой недоволен. Сейчас-то уже форму хорошую набрал. Но очков всё равно пока маловато. Понимаю, что ждут от меня большего. Да я и сам от себя гораздо больше требую», — цитирует Брюквина пресс-служба московского клуба.

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