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Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ

Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 января, возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый игровой день 2020 года включает в себя девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Нефтехимик»;
— «Металлург» Мг — «Автомобилист»;
— «Локомотив» — «Амур»;
— «Северсталь» — «Динамо» Мн;
— «Торпедо» — «Трактор»;
— «Авангард» — «Адмирал»;
— «Динамо» М — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Спартак» — «Витязь»;
— «Йокерит» — СКА.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Магнитка» примет «Автомобилист». В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.

«Адмирал» не смог вовремя вылететь в Москву на матч с «Авангардом»
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