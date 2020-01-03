Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ

Сегодня, 3 января, возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый игровой день 2020 года включает в себя девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Нефтехимик»;

— «Металлург» Мг — «Автомобилист»;

— «Локомотив» — «Амур»;

— «Северсталь» — «Динамо» Мн;

— «Торпедо» — «Трактор»;

— «Авангард» — «Адмирал»;

— «Динамо» М — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Спартак» — «Витязь»;

— «Йокерит» — СКА.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Магнитка» примет «Автомобилист». В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.