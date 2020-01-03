Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ

Сегодня, 3 января, возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первый игровой день 2020 года включает в себя девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Нефтехимик»;
— «Металлург» Мг — «Автомобилист»;
— «Локомотив» — «Амур»;
— «Северсталь» — «Динамо» Мн;
— «Торпедо» — «Трактор»;
— «Авангард» — «Адмирал»;
— «Динамо» М — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Спартак» — «Витязь»;
— «Йокерит» — СКА.
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Магнитка» примет «Автомобилист». В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.
- 3 января 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:36
-
08:32
-
08:15
-
08:03
-
07:38
-
06:50
-
06:26
-
05:55
-
05:44
-
05:06
-
04:56
-
03:53
-
03:48
-
01:54
-
01:52
-
01:24
-
01:22
-
01:15
-
00:57
-
00:31
-
00:30
-
00:30
-
00:10
- 2 января 2020
-
23:36
-
22:50
-
22:04