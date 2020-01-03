Василевский: мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1).

«Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10. Я чувствовал себя хорошо, ребята здорово блокировали броски и вообще проделали хорошую работу», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.



Главным героем встречи стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Энтони Чирелли и Никита Кучеров.



Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.