Василевский: мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1).
«Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10. Я чувствовал себя хорошо, ребята здорово блокировали броски и вообще проделали хорошую работу», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.
Главным героем встречи стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Энтони Чирелли и Никита Кучеров.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.
Купер: Василевский вытащил «Тампу» в нужные моменты. Он сделал несколько сейвов на десятку
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