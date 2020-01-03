Торнтон, Марло и Хара сыграли хотя бы по матчу в НХЛ в четырёх десятилетиях

2 января в Северной Америке в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, его одноклубник Патрик Марло, а также защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара стали 12-м, 13-м и 14-м хоккеистами, сыгравшими хотя бы по матчу в НХЛ в четырёх десятилетиях. Перечисленные игроки выходили на лёд в 90-х, 00-х,10-х и теперь 20-х годах.
42-летний Хара занимает третье место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра и Никласа Лидстрёма). 40-летний Торнтон лидирует по результативности среди всех действующих хоккеистов НХЛ. 40-летний Марло занимает пятое место в истории НХЛ по количеству матчей и лидирует среди всех действующих хоккеистов.
- 3 января 2020
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