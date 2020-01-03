«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Сибирь» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 3 января, начало — в 13:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Ермаков — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Хабаров — Морозов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Алексеев — Демидов, Чесалин — Торченюк — Макаров;

Тимашов — Ромаев, Яковлев — Комаров — Романцев.

«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Уайт;

Пайгин — Захарчук, Шиксатдаров — Энлунд — Бикмуллин;

Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;

Атюшов — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.