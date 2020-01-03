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«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 3 января, начало — в 13:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Ермаков — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Хабаров — Морозов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Демидов, Чесалин — Торченюк — Макаров;
Тимашов — Ромаев, Яковлев — Комаров — Романцев.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Уайт;
Пайгин — Захарчук, Шиксатдаров — Энлунд — Бикмуллин;
Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;
Атюшов — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.

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